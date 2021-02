Wohnbau: Grüne Burgenland fordern Ende der Parteipolitik

Bericht des BLRH sei "vernichtend" gewesen - Sachkundiges Personal nötig

Burgenlands Grüne fordern wesentliche Änderungen in der Wohnbauförderung und "ein Ende der Parteipolitik", denn der jüngste Bericht des Landesrechnungshofs über die Vergabe und Verwaltung der Fördergelder sei vernichtend gewesen, hieß es am Montag. Auch verletze das Land "fahrlässig die Aufsichtspflicht", kritisierte Klubchefin Regina Petrik und kündigte einen Antrag im Landtag für mehr sachkundiges Personal an.

Die Grünen drängen auf eine Förderstrategie nach klaren Kriterien, die sowohl die Raumordnung, öffentliche Verkehrsanbindung sowie die Pflegeversorgung einbezieht. Der Wohnbauförderbeirat müsse parteipolitisch entflechtet werden und das Land brauche qualifiziertes Personal: "Statt laufend Regierungsbüros personell aufzustocken, sollten endlich sachkundige Personen eingestellt werden, die fähig sind, Revisionsberichte zu lesen", so Petrik.