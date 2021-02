Wohnbau - ÖVP Burgenland sieht Landesversagen bei Aufsicht

Landesrechnungshof-Bericht zeige Mängel auf

Die ÖVP Burgenland hat am Freitag ihre Kritik am Land in Bezug auf den Gemeinnützigen Wohnbau bekräftigt. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Landesrechnungshofes habe Mängel bei der Förderung und Aufsicht durch das Land über die gemeinnützigen Bauvereinigungen festgestellt. "Der Bericht zeigt eindringlich auf, wie dringend wir im Burgenland Transparenz und Kontrolle brauchen", erklärte Thomas Steiner, Obmann des Rechnungshofausschusses.

Kritisiert wurde unter anderem, dass die aktuellen Förderrichtlinien ungeeignet seien, um leistbares Wohnen sicherzustellen. "Es gibt keine entsprechende Bedarfsanalyse zum Wohnbau, keine strategischen Ziele und Fördersätze werden ohne Angabe von Bemessungsgrundlagen festgesetzt", monierte Landtagsabgeordneter Gerald Handig.