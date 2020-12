Täter kamen zwängten in Olbendorf Balkonfenster auf - Schadenshöhe unbekannt

In Olbendorf (Bezirk Güssing) sind am Wochenende Einbrecher in ein Wohnhaus im Ortsgebiet eingedrungen. Sie zwängten ein Balkonfenster auf und stahlen Schmuck und Münzgeld, berichtete die Polizei am Montag. Aufgrund der Spurenauswertung gehen Ermittler von mindestens zwei Tätern aus. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.