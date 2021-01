Keine Personen im Gebäude

In einem Wohnhaus in Mannersdorf an der March (Bezirk Gänserndorf) ist am frühen Samstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits beide Stockwerke erfasst, berichtete die Feuerwehr Angern auf ihrer Website. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Bewohner mehr in dem Gebäude. Nach rund fünf Stunden konnte "Brand aus" gemeldet werden. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz.