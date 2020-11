Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude brannten im Burgenland

60 Feuerwehrleute im Einsatz - Keine Verletzten

In der Jennersdorfer Katastralgemeinde Grieselstein ist in der Nacht auf Sonntag ein Wohnhaus samt angrenzendem Wirtschaftsgebäude in Flammen gestanden. Polizeiangaben zufolge waren 60 Mitglieder von vier Feuerwehren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Objekte wurden beträchtlich beschädigt, verletzt wurde aber niemand.

Ihren Ausgang hatten die Flammen am Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes genommen. In weiterer Folge breitete sich der Brand auch auf das mit Schilf gedeckte Haus aus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits außerhalb des Bauwerks und damit in Sicherheit. Ein 21-Jähriger hatte das Feuer entdeckt und seine Eltern sowie seinen Bruder rechtzeitig gewarnt.