Wohnhausbrand in Russland - vier Kinder und eine Frau starben

Ursache zunächst unklar

Beim Brand eines Wohnhauses sind in Russland vier Kinder und eine Frau gestorben. Das hölzerne Mehrfamilienhaus in der Stadt Kirow rund 800 Kilometer nordöstlich von Moskau habe in der Nacht auf Freitag Feuer gefangen, teilten die Ermittler mit. Sechs Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache war zunächst unklar. In Russland kommt es immer wieder zu solch schweren Unglücken in privaten oder öffentlichen Gebäuden - oft, weil Brandschutzvorkehrungen nicht ausreichend eingehalten werden.