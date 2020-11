In der Wohnung einer 77-Jährigen in Leoben ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Die Frau bemerkte die Flammen, lief aus ihrer Wohnung in dem Mehrparteienhaus und schrie um Hilfe. Laut Polizei hörten Nachbarn ihre Schreie und riefen die Feuerwehr. 90 Einsatzkräfte brachten die Flammen, die bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatten, rasch unter Kontrolle. Die Seniorin wurde leicht verletzt, der Sachschaden ist hoch.