Wohnung in Wien-Meidling ausgebrannt

Keine Berichte über Verletzte

Die Feuerwehr ist am Samstag kurz vor Mittag zu einem Einsatz in Wien-Meidling gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen stand eine Wohnung auf der Schönbrunner Straße in Vollbrand. Berichte über Verletzte lagen vorerst nicht vor.

"Mittlerweile hieß es 'Brand aus'", berichtete ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. "Es werden noch Entrauchungs- und Nachlöschmaßnahmen durchgeführt." Laut Polizei wurde die Schönbrunner Straße ab der Längenfeldgasse für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr war mit 27 Mann und sechs Fahrzeugen ausgerückt.