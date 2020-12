Wohnung in Wien-Penzing brannte - zwei Verletzte

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Zwei Verletzte hat es Dienstagfrüh bei einem Wohnungsbrand in der Straßgschwandtnerstraße in Wien-Penzing gegeben. Die Berufsfeuerwehr wurde laut ihrem Sprecher Christian Feiler um 8.25 Uhr alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stand das Appartement in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen mit einer Leitung.

Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung an die Berufsrettung übergeben, die mit Teilen des Katastrophenzuges am Ort war, und in ein Krankenhaus gebracht. Fünf Betroffene wurden im Katastrophenzug betreut.