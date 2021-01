Verdacht auf Rauchgasvergiftung - Feuerwehr rettete fünf Haustiere

In Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist am Freitagabend in einem Wohnhaus Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich selbst retten, drei Jugendliche mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Drei Katzen, ein Hund und ein Hamster blieben zurück, konnten aber nach Angaben der Feuerwehr im letzten Moment vom Atemschutztrupp gerettet werden. Die Brandursache war zunächst unklar.