78-jähriger Wohnungsinhaber kam ums Leben

Bei dem Wohnungsbrand in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling am Samstag ist der 78-jährige Wohnungsinhaber ums Leben gekommen. Das sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Nachmittag zur APA. Die Identität des Opfers wurde am Nachmittag geklärt. Unklar war zunächst nach wie vor die Ursache des Feuers. Hier sollte eine weitere Begehung der Brandermittler und -sachverständigen am Sonntag nähere Aufschlüsse ergeben.