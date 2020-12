Älterer Mann mit Rauchgasvergiftung in Krankenhaus gebracht

Bei dem Brand einer Wohnung in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling ist die Berufsrettung nach Angaben ihrer Sprecherin Corinna Had mit neun Teams, darunter dem Katastrophenzug, im Einsatz gewesen. Die Rettungskräfte betreuten demnach sieben Anrainer. Ein älterer Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, die anderen sechs in häusliche Pflege entlassen.