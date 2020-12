Wolford drehte Halbjahresergebnis 2020 deutlich ins Plus

Mitarbeiterstand um gut 100 Beschäftigte reduziert

Der Unterwäschehersteller Wolford konnte im Halbjahr 2020 (Mai bis Oktober) das Betriebsergebnis (Ebit) von minus 9,38 auf plus 31,16 Mio. Euro drehen. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von minus 11,86 auf plus 22,81 Mio. Euro. Der Free Cashflow ging von minus 6,04 auf plus 53,43 Mio. Euro hoch und die Eigenkapitalquote erhöhte sich im Jahresvergleich von 18 auf 26 Prozent. Das Ergebnis je Aktie drehte von minus 1,79 auf plus 3.44 Euro.

Einen Rückgang gab es beim Umsatz von 60,49 auf 48,17 Mio. Euro und bei den Mitarbeitern von 1.282 auf 1.180. Zum Ausblick hieß es heute in einer Aussendung, dass weiterhin von einem ausgeglichenen Ergebnis ab dem Geschäftsjahr 2021 ausgegangen werde.

Bis dato wurden 630.000 Wolford-Coronaschutzmasken verkauft, dadurch wurde ein Umsatz von neun Millionen Euro erwirtschaftet.