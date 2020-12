Wolfsberger Fleischereibetrieb Sajovitz pleitegegangen

Überschuldung von 1,16 Mio. Euro - Sanierungsverfahren angestrebt

Der Wolfsberger Fleischereibetrieb Sajovitz GmbH ist pleitegegangen. Wie der KSV 1870 in einer Aussendung bekannt gab, wurde am Montag das Insolvenzverfahren über die Firma eröffnet. Die Passiva betragen rund 1,44 Mio. Euro, die Aktiva werden mit 280.000 Euro beziffert. In dem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wird eine Fortführung des Unternehmens angestrebt.

Von der Pleite sind rund 120 Gläubiger betroffen. Sie sollen laut dem Sanierungsplan 20 Prozent ihrer Forderungen binnen zwei Jahren erhalten. Als Gründe für die Insolvenz wurde die seit längerem angespannte wirtschaftliche Lage angeführt. Sanierungsmaßnahmen wie die Schließung kleiner, unrentabler Verkaufsstandorte und eine Personalreduktion hätten nur teilweise Erfolg gehabt. Die Gewinnspanne im klassischen Fleischereigewerbe sei seit Jahren aufgrund der starken Konkurrenz durch die gängigen Lebensmitteldiskonter faktisch sehr niedrig. Dazu seien noch Auftragsstornierungen gekommen.