"Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot ist wieder schwanger

"Und los geht es wieder"

"Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot (35) erwartet ihr drittes Kind. "Und los geht es wieder", schrieb die israelische Schauspielerin zu einem auf Instagram veröffentlichten Bild, auf dem ihr Ehemann und die zwei gemeinsamen Töchter jeweils eine Hand auf ihren Bauch legen.

Gadot ist seit 2008 mit dem israelischen Geschäftsmann Yaron Versano verheiratet, die Töchter sind neun und drei Jahre alt. Berühmt geworden war die Schauspielerin vor allem mit dem Superheldinnenfilm "Wonder Woman". Derzeit ist sie in der Fortsetzung "Wonder Woman 1984" zu sehen.