World Food Programme fordert Aufstockung der Mittel

Offener Brief an Bundesregierung - Dänemark als Vorbild

Das World Food Programme (WFP), das heuer den Friedensnobelpreis für seinen weltweiten Einsatz gegen Hunger erhielt, hat in einem offenen Brief an die Bundesregierung eine Aufstockung der Mittel gefordert. "Gerade jetzt, in Zeiten der Covid-19-Pandemie, wird die Arbeit des WFP noch dringender benötigt", hieß es in dem Schreiben. Vorbild sei Dänemark, das heuer bisher 55,6 Millionen Euro beisteuerte, während Österreichs Beitrag bei 2,4 Millionen liegt.

Einem Bericht zufolge sind derzeit laut dem WFP "270 Millionen Menschen vom Verhungern bedroht" und brauchen die Hilfe "heute mehr als jemals zuvor". Angesichts dieses größeren Bedarfs forderte daher der offene Brief eine deutliche Steigerung der österreichischen Beiträge. "Positiv ist, dass die österreichischen Mittel für die Katastrophenhilfe dieses Jahr gesteigert wurden. Doch angesichts des Bedarfs ist es dringend notwendig, dass auch das WFP deutlich stärker finanziert wird", so die Unterzeichner.

Der offene Brief sowie die angeschlossene Petition können von allen, die das Anliegen unterstützen, auf der Website der Initiative, www.keinhunger.at, unterschrieben werden.