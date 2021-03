World Obesity Day - Ernährungsbildung an Schulen gefordert

Kinder aus sozial schwächeren Familien verstärkt von Übergewicht betroffen

Vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien seien übermäßig von Übergewicht und Adipositas betroffen. Marlies Gruber, Geschäftsführerin des forum. ernährung heute (f.eh), forderte am Montag eine Stärkung der Ernährungs- und Bewegungskompetenz durch eine umfassende Ernährungsbildung plus mehr Sport und Bewegung in Schulen und Kindergärten. Zusätzlich bräuchte es eine entsprechende Unterstützung der Eltern.

Kinder lernen einen gesundheitsförderlichen Lebensstil insbesondere während der Lockdowns vorwiegend zuhause, indem er von den Eltern als Vorbild abgeschaut wird. Verfügen diese über gute Ernährungskenntnisse und bewegen sie sich viel, so ist das in der Regel auch bei den Sprösslingen so, weiß Gruber. Doch vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien bringen drei- bis viermal häufiger zu viel Gewicht auf die Waage.

Um eine Chancengleichheit zu etablieren, spricht sich das f.eh daher für eine Ernährungsbildung in Schulen aus. "Es geht darum, grundlegende Kenntnisse über die Zusammensetzung und Verarbeitung von Lebensmitteln zu vermitteln, Genuss und bewusstes Essen zu fördern und zu mehr Bewegung zu animieren", so Marlies Gruber.Maßnahmen seien jedenfalls rasch nötig, denn insbesondere durch den Lockdown und Homeschooling sinkt einerseits der Energieverbrauch aufgrund mangelnder Bewegung, andererseits verleitet die aktuelle Situation zu vermehrtem emotionalem Essen. Diese Lebensstilgewohnheiten würden sich auch langfristig zu etablieren, womit das Risiko für Übergewicht und Adipositas in Summe deutlich steigt.