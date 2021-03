Wortmeldungen-Preis geht an deutsche Autorin Marion Poschmann

Für Kurztext "Laubwerk" - Mit 35.000 Euro dotiert - Verleihung am 27. Juni - Stach fünf österreichische Autoren auf Shortlist aus

Der von der Crespo Foundation mit Sitz in Frankfurt am Main vergebene Wortmeldungen-Literaturpreis geht an die Berliner Autorin Marion Poschmann für ihren Kurztext "Laubwerk". Damit stach die Deutsche fünf ebenfalls nominierte österreichische Kollegen aus. Unter den zehn Titeln der Shortlist fanden sich Xaver Bayer, Andrea Grill, Doron Rabinovici, Tex Rubinowitz und Isabella Straub. Die mit 35.000 Euro dotierte Auszeichnung ging zuletzt an Thomas Stangl und Kathrin Röggla.

"Ihre poetische Reflexion über unser intensives Zusammenleben mit Bäumen, unser Verhältnis zu Herbstlaub und Stadtbäumen macht einen Aspekt der Wirklichkeit sichtbar, der im Alltag kaum Beachtung findet", heißt es in der Jurybegründung laut Aussendung des Suhrkamp Verlags. Darüber hinaus gelinge es Poschmann, das Thema Klimawandel "durchaus mit charmantem Humor und feiner Ironie zu behandeln, ohne die Ernsthaftigkeit ihrer Kritik in Frage zu stellen".

Poschmann wurde 1969 in Essen geboren und studierte Germanistik, Philosophie und Slawistik. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen für Lyrik und Prosa, zuletzt 2021 den Bremer Literaturpreis für den Gedichtband "Nimbus". Ihr Roman "Die Kieferninseln" stand 2017 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und 2019 auf der Shortlist des Man Booker International.

Insgesamt 293 Einreichungen gab es für den Wortmeldungen-Preis, rund 230 gültige Einsendungen wurden an eine Vorjury übergeben. Über die Vergabe des Preises entschieden schließlich Anne Zohra Berrached (Drehbuchautorin und Regisseurin), Hasnain Kazim (Journalist), Esra Küçük (Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung), Christine Lötscher (Literaturkritikerin), Ijoma Mangold (Journalist und Literaturkritiker), Sighard Neckel (Soziologieprofessor) und die österreichische Literaturkritikerin Daniela Strigl. Die Preisverleihung soll am 27. Juni in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt stattfinden.

(S E R V I C E - https://www.wortmeldungen.org)