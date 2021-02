"WSJ" - US-Behörden untersuchen GameStop-Rally auf Marktmanipulation

US-Börsen mit festeren Kursen erwartet Dank guter Konjunkturdaten dürften die US-Börsen am Donnerstag fester in den Handel starten. Gegen 14.50 Uhr gewann der Future auf den Dow Jones Industrial 0,25 Prozent. Am Vortag hatte der seit Anfang September um mehr als acht Prozent gestiegene Leitindex ebenso wie die anderen Indizes mit einem kleinen Minus geschlossen. Der Future auf den Nasdaq 100-Index stand zuletzt 0,27 Prozent höher.