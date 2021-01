Wütender Autofahrer in Linz würgte Parksheriff nach Strafzettel

24-Jähriger hatte Mann zuvor zwei Mal ohne Ticket erwischt

Ein wütender Autofahrer ist am Freitagnachmittag in Linz auf einen 24-Jährigen losgegangen, der als Parkaufsichtsorgan kontrollierte. Der 38-jährige Autolenker war von dem Beamten zuvor ermahnt worden, weil er kein Parkticket gelöst hatte. Der Mann stellte seinen Wagen ein Stück weiter vorne ab, wieder ohne zu bezahlen. Als ihm der Parksheriff deswegen einen Strafzettel ausstellte, rastete der Fahrer aus, schubste und würgte ihn, berichtete die Polizei.

In der Volksgartenstraße fing der 38-jährige Parksünder zuerst an, den 24-Jährigen wüst zu beschimpfen. Er schmiss den Strafzettel zu Boden, zerrte den Kontrolleur an der Jacke und drückte ihn gegen eine Wand. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der aufgebrachte Lenker von ihm ab.