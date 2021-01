WWF kritisiert Stillstand im Kampf gegen Flächenfraß

OECD prognostiziert für Österreich ein konstantes BIP von 2 Prozent Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat in ihrer jüngsten Prognose für Österreich ein gleichmäßig konstantes Wirtschaftswachstum bis zum Jahr 2012 vorhergesagt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde jährlich um 2,0 Prozent zulegen, so die OECD in ihrem heute, Donnerstag, veröffentlichten Ausblick.