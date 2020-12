Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi hat mit der Ausgabe von Aktien und Wandelanleihen Geld in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar (rund 3,3 Mrd. Euro) eingesammelt. Die Aktienplatzierung sei die größte eines börsennotierten Unternehmens in Hongkong jemals gewesen, geht aus Reuters vorliegenden Unterlagen hervor. An der Börse kam die Geldbeschaffung - nötig für die weitere Expansion - nicht gut an. Die Xiaomi-Aktie gab fast 12 Prozent nach.