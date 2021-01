Zahl der Corona-Neuinfektionen in Oberösterreich gestiegen

Ab sofort PCR-Tests auch bei asymptomatischen engen Kontaktpersonen - Testangebot ausgebaut - Bisher 19.352 Personen erstmals geimpft, auch Zweitimpfungen bei 53 Personen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Zweitimpfungen bei 53 Personen am Mittwoch durchgeführt ---------------------------------------------------------------------

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Oberösterreich ist von Dienstag auf Mittwochmittag gestiegen - konkret von 214 auf 290. Auch die Gesamtzahl der aktiven Fälle hat von 1.860 auf 1.914 zugenommen. Zwei Personen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden an oder mit Corona gestorben. Indes wird das Testangebot ausgeweitet, berichtete das Land Oberösterreich am Mittwoch.

Der Krisenstab hat weiters die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden angewiesen, alle Kontaktpersonen der "Kategorie 1" (enger Kontakt) - egal ob mit oder ohne Symptomen - mittels PCR zu testen. Bisher waren nur die symptomatischen Personen dieser Kategorie getestet worden.

Bis Mittwochfrüh waren 19.352 Personen geimpft. Zum Vergleichszeitpunkt des Dienstags waren es 13.203 gewesen. Das Land teilte zudem mit, dass am Mittwoch erstmals auch Zweitimpfungen an 53 Personen durchgeführt wurden, die damit umfassend gegen das Coronavirus geschützt sind. Wie auch beim Impfstart Ende des vergangenen Jahres erfolgte dies im Bezirksalten- und -pflegeheim Sierning (Bezirk Steyr-Land).

Die Umsetzung des Impfplanes soll zügig fortgesetzt werden, ist aber immer abhängig von den Impfstofflieferungen des Bundes. Vorgesehen ist, dass es in Oberösterreich die Möglichkeit für Personen über 80 Jahren, die jetzt keinen Termin zum Impfen erhalten haben, die Möglichkeit gibt, sich auf der Homepage www.ooe-impft.at zu registrieren bzw. anzumelden. Durch die Registrierung bekommen sie zeitgerecht alle Informationen via Mail, telefonisch oder SMS, ab welchem Zeitpunkt (sobald wieder Impfstoff zur Verfügung steht) und in welcher Impfstelle sie geimpft werden können. Dann ist auch eine Anmeldung zu einem konkreten Termin möglich. Alle anderen Bürgerinnen und Bürger können sich ebenfalls unter www.ooe-impft.at registrieren bzw. anmelden.

Oberösterreich habe nun beschlossen, das seit Dezember bestehende Angebot, sich kostenlos an mehreren Standorten testen zu lassen, deutlich auszubauen, berichteten Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) am Mittwoch. Im Endausbau sollen demnach täglich 30.000 Tests an über 40 Standorten, verteilt über das ganze Bundesland, zur Verfügung stehen. Ab 25. Jänner bestehe die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Dauertests kostenlos und freiwillig testen zu lassen. Die Anmeldung kann ab dem Tag davor, am 24. Jänner auf http://www.oesterreich-testet.at erfolgen.