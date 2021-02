Zahl der Übergriffe auf Muslime in Deutschland 2020 erneut gestiegen

Aufschwung erreicht auch das deutsche Handwerk Das deutsche Handwerk nimmt am allgemeinen Wirtschaftsaufschwung teil. Nach einer am Freitag vorgelegten Erhebung des Statistischen Bundesamtes in Deutschland sind im dritten Quartal 2010 die Umsätze in den zulassungspflichtigen Handwerkssparten um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.