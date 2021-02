Zahl der verschleppten Schulkinder in Nigeria möglicherweise höher

Weiterhin Unklarheit über die Zahl der Verschleppten

Im westafrikanischen Staat Nigeria ist die Suche nach den am Mittwoch verschleppten Schülern im vollen Gange. Soldaten und Sicherheitsbeamte durchsuchten am Freitag einen nahegelegenen Wald, in dem die verschleppten Kinder vermutet wurden. "Unsere oberste Priorität besteht darin, die Kinder sicher nach Hause zu bringen", sagte der Gouverneur des Bundesstaates Niger, Abubakar Bello.

Unterdessen herrscht Unklarheit über die Zahl der Verschleppten. Die Regionalregierung hatte am Mittwoch in vorläufigen Angaben von insgesamt 42 verschleppten Personen gesprochen. Diese Zahl könnte jedoch weitaus höher liegen, nahdem sich nun mehrere Eltern meldeten.

Der junge Fauzullahi Dauda etwa wird von seinen Eltern vermisst, taucht aber offiziell nicht in der Liste der Vermissten auf. "Ich bin nun etwas verwirrt und auch in zunehmender Sorge, weil wir ihn nicht mehr gesehen haben", erklärte seine Mutter Safiya Idris der Deutschen Prese-Agentur. Unklar sei, ob er im Wald herumirre oder in der Gewalt der Bewaffneten sei, die am frühen Morgen mit Sturmgewehren das Wissenschaftskolleg der staatlichen Schule von Kagara überfallen hatten. Die Hintergründe sind weiter unklar. Präsident Muhammadu Buhari hatte umgehend von Militär- und Polizeieinheiten entsnadt.

Vor knapp zwei Monaten hatte die islamistische Terrorgruppe Boko Haram im nördlich gelegenen nigerianischen Bundesstaat Katsina mehrere hundert Schulkinder entführt, sie eine Woche später aber wieder freigelassen. Unklar blieb, ob Lösegeld gezahlt wurde. Boko Haram, aber auch Splittergruppen terrorisieren seit Jahren die Bevölkerung im Norden des Landes. 2014 hatten sie aus einer Schule in Chibok 276 Mädchen entführt. Die Tat hatte international für Entsetzen gesorgt und eine von vielen Prominenten unterstützte Solidaritätskampagne ausgelöst. Trotz diverser Freilassungsaktionen werden immer noch immer viele der Mädchen vermisst.