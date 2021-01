Zahlreiche Tote bei Islamisten-Attacke in Somalia

Sicherheitskräfte wollen Region "zurückerobern"

Der ostafrikanische Krisenstaat Somalia ist laut Militärangaben von einer groß angelegten Attacke der sunnitischen Terrorgruppe Al-Shabaab erschüttert worden. Der Angriff, bei dem mehrere Soldaten ums Leben kamen, begann Samstagfrüh rund 90 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Mogadischu. Hunderte Soldaten und örtliche Milizen würden sich sammeln, "um den Distrikt von der Al-Shabaab zurückzuerobern", sagte der Ortsvorsteher im Nachbarort Adale. Viele Anrainer seien geflohen.

Laut einem Kommandant kamen bei dem Angriff mindestens sechs Angreifer und drei Soldaten ums Leben. "Wir senden mehr Truppen in die Region", sagte er. Al-Shabaab ließ dagegen über sein Sprachrohr Radio Andalus verlauten, Dutzende Soldaten bei dem Angriff getötet zu haben.

Die sunnitische Terrorgruppe kämpft seit Jahren in dem Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Sie kontrolliert weite Teile des Südens und des Zentrums und verübt immer wieder Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte. In der Hauptstadt Mogadischu wurden am Samstagmorgen laut Polizeiangaben drei Leibwächter von zwei Politikern bei der Explosion einer Autobombe getötet.