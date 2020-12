ZAMG ersucht Bevölkerung um Informationen

Über wettermelden.at

Das Messnetz der ZAMG erfasst das Wetter in Österreich rund um die Uhr sehr detailliert. Auswirkungen von Extremwetter - wie umstürzende Bäume, Überschwemmungen und Hangrutsche - sind durch Messgeräte allerdings nahezu nicht erfassbar, aber wichtig für kurzfristige Prognosen und Warnungen. Die ZAMG ersucht die Bevölkerung daher um Informationen und Bilder von Wetter-Auswirkungen über die Plattform www.wettermelden.at.

Thomas Krennert, Meteorologe der ZAMG: "Wettermelden.at braucht weder Download noch Installation und ist leicht zu bedienen. Alle Meldeparameter sind mit Stichworten in ihrer Auswirkung direkt in der Anwendung beschrieben. Uns helfen die Meldungen sehr bei kurzfristigen Warnungen und auch langfristig in der Klimafolgenforschung. Noch zwei Tipps: Bei Fotos von Schnee helfen Alltagsgegenstände wie eine Schneeschaufel, um den Größenverhältnisse leicht zu erkennen. Und bei Lawinen oder Murenabgängen bitte wenn möglich die Himmelsrichtung und Entfernung von einem sicheren Standort aus abschätzen."