zeb: Bankkunden bereit, für Nachhaltigkeit auch etwas mehr zu zahlen

Für Finanzbranche würde das zusätzliche Ertragschancen von 160 Mio. Euro bieten

Nachhaltigkeit bei Banken ist kein Randthema mehr - Kunden schauen immer genauer darauf, wie ihre Hausbank sich in diesem Feld engagiert. Dass sich die eigene Bank in Sachen Nachhaltigkeit deutlich weiterentwickelt, ist laut einer Umfrage des Bankenberatungsinstituts zeb 62 Prozent der Befragten wichtig, nur 12 Prozent sagen, sie sind bereits bei einer nachhaltigen Bank Kunde. 40 Prozent sind bereit, für Produkte einer nachhaltigen Bank auch mehr zu zahlen.

Das zeb hat zum Jahresende 2020 über 1.000 Personen in Österreich gefragt, was sie von dem wachsenden Angebot an nachhaltig geprägten Finanzdienstleistungen halten.

Die Schmerzgrenze für teurere Produkte zugunsten der Nachhaltigkeit ist bei einem Großteil der Zahlungswilligen bereits mit 5 Prozent erreicht. 30 Prozent der Befragten wären bereit 5 Prozent mehr für Produkte und Leistungen einer nachhaltigen Bank zu zahlen, nur noch sieben Prozent würden um 10 Prozent mehr zahlen und nur zwei Prozent würden einen Preisaufschlag von 15 Prozent akzeptieren.

Für den österreichische Finanzbranche könnte dies dennoch eine gute Chance auf höhere Einnahmen sein. So sehen die zeb-Analysten auf Basis der jährlich bestehenden Erträge zusätzliche Ertragchancen von etwa 160 Mio. Euro für den Sektor, die sich aus der erhöhten Preisbereitschaft der Endkunden ergeben würden, heißt es in einer Aussendung des zeb vom Donnerstag.

Im Privatkundengeschäft könnten die Banken jährlich rund 4,8 Mrd. Euro an Erträgen erwirtschaften. Davon seien rund zwei Drittel von Nachhaltigkeit tangiert.