Zehn Jahre Auswärtiger Dienst der EU: Großes Hoffen auf Biden

Borrell: EU muss strategische Autonomie entwickeln

Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union (EAD) feiert am heutigen Dienstag seinen zehnten Geburtstag. Der EAD nahm am 1. Dezember 2010 seine Arbeit auf. In einer Diskussion zu diesem Anlass äußerte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Hoffnung, dass die EU mit den USA unter dem designierten US-Präsidenten Joe Biden wieder besser zusammenarbeiten. "Make multilateralism great again (Macht den Multilateralismus wieder groß)", so Borrell.

Zugleich müsse die EU aber das Ziel strategischer Autonomie weiter verfolgen, betonte Borrell. Dies stehe nicht im Widerspruch zu den transatlantischen Beziehungen, sondern sei eine der wichtigsten Lektionen aus der Corona-Pandemie.

Als wichtigste Momente in der EU-Außenpolitik der vergangenen zehn Jahre nannte Borrells Vorgängerin Federica Mogherini den Abschluss des Atomabkommens mit dem Iran 2015 und den Beschluss einer ständigen militärischen Zusammenarbeit (PESCO) der EU-Staaten 2017. Sowohl Borrell als auch Mogherini erinnerten daran, dass die EU durch den EAD stärker geworden sei. Als Beispiel nannten sie die Rücktransporte von Europäern aus allen Teilen der Welt in ihre Heimatländer mit Unterstützung des EAD am Beginn der Corona-Pandemie.

"Wir können in Europa nur Sicherheit haben, wenn wir in die Sicherheit außerhalb Europas investieren", sagte Mogherini. Dies sei in der Flüchtlingskrise deutlich geworden.

Auch der frühere NATO-Generalsekretär und ehemalige EU-Außenbeauftragte Javier Solana sagte, die Entwicklung militärischer Kapazitäten sei für die EU, für die NATO und für den Rest der Welt von fundamentaler Bedeutung. Die EU dürfe nicht allein von amerikanischer Rüstungstechnologie abhängig sein.

Borrell gab zu bedenken, dass die EU-Staaten aus historischen Gründen nicht das gleiche Verständnis von Bedrohungen teilten. "Wir müssen eine gemeinsame Wahrnehmung entwickeln, um eine gemeinsame Antwort zu haben, wir arbeiten deshalb an einem strategischen Kompass." China sei heute anders als vor zehn Jahren und Afrika werde in fünf Jahren anders sein, so Borrell. Die EU brauche eine gemeinsame "strategische Kultur", ohne diese wäre es sehr schwierig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen.

Solana bezeichnete die US-Aufkündigung des Iran-Atomdeals unter US-Präsident Donald Trump als "traurigsten Tag" in seiner Erinnerung. Er hoffe, dass diese "Fehler" unter Biden wieder repariert werden könnten.

Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright sagte in einer Videobotschaft, die ganze Welt profitiere davon, wenn Europa stark und geeint auf der globalen Bühne auftrete. Der EAD habe Europa geholfen, mit einer stärkeren Stimme nach außen zu sprechen. Die Trump-Administration habe Europa fälschlicherweise als Rivalen behandelt. "Joe Biden versteht die kritische Rolle, welche die EU spielen muss, um eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten."