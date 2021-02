Zehn Jugendliche begingen in Vorarlberg Straftatenserie

Zur Finanzierung ihrer Drogensucht - Richteten Schaden in Höhe von 18.500 Euro an

Zehn Heranwachsende im Alter von 14 bis 19 Jahren haben in Vorarlberg von Ende Juli bis Anfang Jänner eine Straftatenserie mit über 90 Eigentumsdelikten begangen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mindestens 18.500 Euro. Laut Polizei verwendeten die Burschen das Diebesgut zur Finanzierung ihrer Drogensucht. Sechs Beschuldigte wurden nach ihrer Vernehmung in die Justizanstalt eingeliefert, drei davon wurden nach ihrer Entlassung gleich wieder straffällig.

Die Jugendlichen stahlen Wertgegenstände aus unversperrten Fahrzeugen und brachen in Boote, Lokale sowie in ein Wohnhaus ein. Die von ihnen konsumierten Suchtgifte reichten von Cannabis über Ecstasy bis hin zu Kokain. Zwei 14- und ein 15-Jähriger setzten ihre kriminellen Unternehmungen nach der Haftentlassung fort. Sie wurden neuerlich festgenommen und abermals in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.