Beim Absturz eines Militärhubschraubers in der Türkei sind am Donnerstag mindestens zehn Soldaten ums Leben gekommen. Der Helikopter sei auf dem Weg von der Provinz Bingöl in Richtung der Stadt Tatvan im Osten des Landes unterwegs gewesen, teilte das Verteidigungsministerium am Abend mit. Drei weitere Soldaten seien verletzt worden. Neun der Todesopfer wurden nach Angaben des Ministeriums gleich getötet. Ein Soldat starb im Krankenhaus.