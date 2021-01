Zehnjähriger blieb nach Skiunfall in Osttirol bewusstlos liegen

Bub war mit 19-Jährigem zusammengestoßen

Ein zehnjähriger Bub ist am Donnerstag nach einem Skiunfall im Großglocknerresort in Matrei in Osttirol bewusstlos liegen geblieben. Der Bub war zuvor mit einem 19-jährigen Skifahrer kollidiert. Dabei wurde der Zehnjährige laut Polizei ins freie Gelände katapultiert und blieb dort liegen.

Auch der 19-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß, er zog sich jedoch nur leichte Verletzungen zu. Der Zehnjährige musste nach der Erstversorgung mit Kopfverletzungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen werden.