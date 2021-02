Zehnjähriger ging spazieren - Eltern alarmierten Wiener Polizei

Bub mittels Handypeilung aufgespürt

Sein Vater war nicht zuhause, die Mutter hatte sich für einen kurzen Nachmittagsschlaf hingelegt. Das war einem Zehnjährigen in Wien-Simmering offenbar zu wenig Ansprache, und so machte er sich in Simmering am Sonntag gegen 16.00 Uhr auf einen Spaziergang, ohne seinen Eltern etwas zu sagen. Als diese merkten, dass ihr Sohn sich nicht in der Wohnung befand, schlugen sie bei der Polizei Alarm.

Laut Polizeisprecher Marco Jammer wurde daraufhin in Simmering eine umfangreiche Fahndung ausgelöst, an der neben Bezirkskräften auch die Bereitschaftseinheit beteiligt war. Der Zehnjährige war zunächst nicht auffindbar. Mit einer Handypeilung wurde er dann aber doch entdeckt.