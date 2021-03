Zeitarbeitsbranche als "Brandbeschleuniger" für Konjunktur

Branche sieht Vorurteile durch Studie entkräftet: Höhere Arbeitszufriedenheit bei Zeitarbeitern

Auch die Zeitarbeitsbranche wurde von der Corona-Krise stark getroffen, man habe aber bereits im Herbst wieder den Aufschwung gespürt, sagte der Verbandspräsident von Österreichs Personaldienstleistern, Martin Zieger, bei einer Online-Diskussion am Mittwoch. Zeitarbeit sei hilfreich, indem sie Flexibilität für Unternehmen schaffe, neue Aufträge anzunehmen. "Wir sind der Brandbeschleuniger des konjunkturellen Feuers", wählte Zieger einen recht drastischen Vergleich.

Dem pflichtete AMS-Vorstand Johannes Kopf im wesentlichen bei: Flexibilität durch Zeitarbeit schaffe "ein Mehr an Beschäftigung". Es gebe positive und negative Effekte durch Zeitarbeit, meinte Kopf. Aus Sicht des AMS böten Zeitarbeitsfirmen vielen Arbeitssuchenden einen Einstieg in die Arbeitswelt, denen die Unternehmen direkt vielleicht keine Chance gegeben hätten. Es gebe auch größere Betriebe, die ihr Recruiting nur über die Zeitarbeit abwickeln, weil sie da einen Bewerber länger erproben könnten. "Zeitarbeit ist keine Arbeit zweiter Klasse", betonte Kopf. Die Branche habe in den letzten 20 Jahren große Schritte gemacht, um ihr Image zu verbessern.

Der Ruf der Zeitarbeitsbranche sei zu Unrecht schlecht, sagte Verbandspräsident Zieger unter Verweis auf eine Umfrage: Demnach ist die Arbeitszufriedenheit bei Zeitarbeitern sogar höher als bei unselbstständigen Arbeitnehmern im allgemeinen. Dass laut dem Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer die Unzufriedenheit bei Zeitarbeitern höher sei, sei auf "statistische Schwankungen" bei einer kleinen befragten Gruppe zurückzuführen, meinte Herbert Kling vom Institut brandscore.at, der für den Verband der Personaldienstleister die Umfrage durchgeführt hatte.

Natürlich gebe es in der Branche auch "schwarze Schafe", meinte der Verbandspräsident, diese ortet er aber nicht bei den Verbandsmitgliedern, sondern primär bei ausländischen Unternehmen, daher plädierte er diesbezüglich für Beschränkungen. Weitere Wünsche an die Politik: Die Verlängerung der Kündigungsfrist für Arbeiterinnen und Arbeiter, die am 1. Juli kommen soll, solle wieder zurückgenommen werden. Eine längere Kündigungsfrist sei nämlich ein Einstellungshindernis, "das wäre in der jetzigen Phase der Krise eine Katastrophe", so Zieger.

Und dass die Zeitarbeitsbranche die einzige Branche in ganz Österreich sei, die keine befristeten Arbeitsverhältnisse eingehen dürfe, solle ebenfalls geändert werden, so der Verbandspräsident. Durch das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz sei den Zeitarbeitern die gleiche Bezahlung wie der Stammbelegschaft gesichert, außerdem gebe es ein Mindestkollektivgehalt von mehr als 1.700 Euro brutto. Die meisten Zeitarbeiter würden ohnehin einen höheren Lohn als 1.700 Euro bekommen. Die Bezeichnung "Leiharbeit" möchte Zieger nicht hören, denn verliehen werde ein Auto, aber kein Arbeiter.

Die Corona-Kurzarbeit war von Anfang an auch für Zeitarbeiter möglich. Von rund 100.000 Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche waren 70.000 in Kurzarbeit. Die Beschäftigung sank im Vorjahr um 13.000 Personen. Insgesamt waren in Österreich am Höhepunkt der Krise im Mai 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Derzeit sind in der Corona-Kurzarbeit - Phase III rund 26.000 Zeitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet.

Der Verband "Österreichs Personaldienstleister" wurde 1971 gegründet und ist die unabhängige Interessenvertretung der Branche.