Zentralafrikanische Opposition erkennt Wahlsieg von Touadéra nicht an

Parteien erheben Betrugsvorwürfe und monieren geringe Wahlbeteiligung

In der Zentralafrikanischen Republik erkennt die Opposition den Wahlsieg von Präsident Faustin Archange Touadéra nicht an. Ein Bündnis aus 15 Parteien namens COD-2020 erklärte am Dienstag, bei der Präsidentschaftswahl am 27. Dezember habe es "unzählige" Manipulationen und Unregelmäßigkeiten gegeben.

Die Wahl sei auch angesichts der geringen Wahlbeteiligung "nichts als eine Maskerade" gewesen, die "in keiner Weise" den Willen des zentralafrikanischen Volkes zum Ausdruck bringe.

Das Verfassungsgericht hatte Touadéra am Montag zum Sieger der Wahl erklärt. Allerdings hatten nur gut 35 Prozent der eingeschriebenen Wähler ihre Stimme abgegeben. Von ihnen stimmten 53 Prozent für Touadéra. Die Opposition monierte, damit sei Touadéra zum Sieger erklärt worden, obwohl nur 17 Prozent aller Wahlberechtigten für ihn gestimmt hätten.

Die Wahl hatte inmitten starker Spannungen stattgefunden. Zwischen der Regierung von Touadéra und einflussreichen Rebellengruppen ist ein Konflikt entbrannt. Mehr als zwei Drittel des Landes werden von Milizen kontrolliert, die Touádera vorwarfen, die Wahlen manipulieren zu wollen. Rund zwei Drittel des Staatsgebietes der Zentralafrikanischen Republik werden von Aufständischen kontrolliert. Das Land ist eines der ärmsten und instabilsten der Welt.