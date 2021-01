Zentralafrikanische Republik: 400 Menschen in SOS-Kinderdorf geflohen

Zunehmende Gewalt nach Präsidentenwahl Ende Dezember

Die massive Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik vertreibt immer mehr Menschen aus ihren Häusern und Dörfern. Über 400 Menschen suchten Zuflucht vor Gefechten und Rebellenangriffen im SOS-Kinderdorf Bouar im Westen des Landes, wie die Organisation am Donnerstag mitteilte. Ein Großteil der Vertriebenen seien Frauen und Kinder. "Sie benötigen Nahrung, Schutz und zum Teil medizinische Versorgung", so Anatole Ngassenemo von SOS-Kinderdorf in Zentralafrika.

Man gehe davon aus, dass die Menschen aufgrund der Sicherheitslage "in absehbarer Zeit nicht in ihre Häuser zurückkehren können und zumindest in den nächsten Wochen hierbleiben müssen", sagte Ngassenemo. Da bewaffnete Gruppen die Hauptversorgungsroute zwischen der Hauptstadt Bangui und dem westlichen Nachbarland Kamerun blockiert hätten, werde es immer schwieriger, Nahrungsmittel zu beschaffen. "Die Preise sind schon extrem gestiegen und es ist zu befürchten, dass es zu schwerwiegenden Engpässen kommt", warnte Benoit Piot, Leiter der SOS-Kinderdörfer in West-, Nord- und Zentralafrika.

Die ehemalige französische Kolonie ist seit Jahren von Konflikten und Umstürzen gebeutelt. Rebellen sollen rund zwei Drittel des Landes kontrollieren. Die jüngsten Gewaltausbrüche entzündeten sich an der Präsidentenwahl Ende Dezember. Vor einer Woche wurde der Ausnahmezustand über das Land verhängt.

Schon vor der Wahl hatte sich eine Allianz von Rebellen, die laut UNO vom früheren Präsidenten François Bozizé unterstützt wird, Kämpfe mit Sicherheitskräften und UNO-Soldaten geliefert. Bozizé wurde eine Teilnahme an der Präsidentenwahl vom Verfassungsgericht untersagt. Wahlsieger ist nach Angaben der Wahlkommission Amtsinhaber Faustin-Archange Touadéra, die Opposition will das Ergebnis nicht anerkennen.

Der frühere Staatschef Bozizé wurde 2013 von der Séléka, einer primär muslimischen Koalition von Rebellengruppen, gestürzt. Es folgten Jahre der Kämpfe zwischen der Séléka und den christlichen Anti-Balaka-Milizen sowie etlichen Splittergruppen. Eine französische Militärintervention und später die UNO-Mission MINUSCA stabilisierten zeitweise die Lage. 2019 wurde ein Friedensabkommen mit einigen bewaffneten Gruppen unterzeichnet, dennoch kam es immer wieder zu Gewalt.

Mehr als 60.000 Menschen sind bisher nach Angaben des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) in Nachbarländer geflohen, Tausende flohen innerhalb des Landes. Die Zentralafrikanische Republik (CAR) mit ihren rund fünf Millionen Einwohnern verfügt über reiche Mineralienvorkommen, trotzdem leben 62 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Die Lebenserwartung beträgt nur 55 Jahre.