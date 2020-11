Zentralrat deutscher Muslime nimmt ATIB in Schutz

"Grundlegend falsch, Muslime unter Generalverdacht zu stellen"

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland nimmt die Organisation ATIB vor Kritik in Schutz. In einer Aussendung schrieb er heute, Freitag: "Mit großer Sorge verfolgen wir die Debatte im Deutschen Bundestag über den Moscheenverband 'Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.' (ATIB) im Zusammenhang mit den Verbotsprüfungsanträgen der sogenannten Grauen Wölfe und der Ülkücü-Bewegung."

In Verbotsprüfanträgen, insbesondere der Fraktionen der AfD und auch der Linken, würde unter dem Label "Graue Wölfe" eine unsachgemäße und unbewiesene Assoziationskette auch zum Moscheeverband ATIB aufgeführt, so der Zentralrat. ATIB ist auch in Österreich aktiv und wurde hierzulande wiederholt kritisiert. In Deutschland sieht der Verfassungsschutz Verbindungen zu rechtsextremen Türken.

ATIB werde sich einer sachlichen und fairen Diskussion stellen und eine transparente Auseinandersetzung sowohl in Bezug auf seine über 30-jährige Geschichte als auch seine Gegenwart führen, versicherte der Zentralrat. "Selbstverständlich bekennen wir uns als Religionsgemeinschaft und auch der Moscheenverband ATIB, aber auch als Muslime aus unserem Glauben heraus und als Bürger zum Grundgesetz, zu den rechtsstaatlichen Prinzipien und dazu, dass kein Mensch Rassismus, Hass oder Diskriminierung erfahren darf."

Allerdings sei es grundlegend falsch und zurückzuweisen, dass nach Anschlägen von Extremisten Muslime und ihre Moscheen unter Generalverdacht gestellt würden. "Mit den Prüfanträgen wird gegenüber den Moscheen von ATIB diesem Vorschub geleistet und der Islamfeindlichkeit weiter der Boden bereitet", hieß es in der Aussendung.