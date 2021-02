Zermalmt und zermürbt von der Zeit: "Junischnee" von Ljuba Arnautovic

Die in Wien lebende Tochter eines nach Moskau verschickten "Schutzbundkindes" lässt ihrem erfolgreichen Familienroman "Im Verborgenen" eine Fortsetzung folgen (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

2018 hatte Ljuba Arnautovic mit ihrem Roman "Im Verborgenen" für eines der Debüts der Saison gesorgt. Die 1954 in Kursk geborene und seit 1987 in Wien lebende Autorin hatte darin begonnen, ihre eigene, bedrückende Familiengeschichte als Tochter eines in den 1930ern nach Moskau verschickten "Schutzbundkindes" aufzuarbeiten. Nun gibt es die Fortsetzung. "Junischnee" führt in die Sowjetunion der Stalin-Zeit, in Kinderheime und Gulags, und danach ins Wien der 50er-Jahre.

"Figuren und Handlung sind literarische Fiktion auf Grundlage wahrer Begebenheiten", heißt es in einer Vorbemerkung. Arnautovic versucht, so wenig wie möglich zu erfinden, behält erzählerische Distanz zu den schrecklichen Dingen, die ihr Vater Karl und ihr Onkel Slavko in den sowjetischen Lagern erfahren mussten. Am grausamsten wird das Buch, wenn sie passagenweise aus Dokumenten zitiert, in denen sich absurde Vorwürfe gegen die nach Hitlers Angriff zu Staatsfeinden gewordenen Kinder widerspiegeln. Der Vater hat in der Perestrojka-Zeit gegen Bestechung Kopien davon erhalten und in einem Safe deponiert. Auch die "Zehn Gebote des Überlebens im GULag", die er 1951 handschriftlich festhielt, sind aus dem Nachlass zitiert. Erstes Gebot: "Verlier niemals deinen Stolz. Erniedrige dich vor niemandem." Zehntes Gebot: "Vertraue niemandem." Und dazwischen etwa: "6. Im Zweifelsfall dumm stellen. Gegen Blödheit ist der härteste Inquisitor machtlos."

Die Geschichte der Brüder Slavko und Karl ist in dem sich ansonsten stark auf deren Mutter Eva konzentrierenden Band "Im Verborgenen" bereits angedeutet: Slavko stirbt in der Lagerhölle, Karl wird ebenfalls zu Arbeitslager verurteilt, lernt aber eine junge Russin kennen und gründet mit ihr nach seiner Entlassung in Kursk eine Familie. Die zum Andenken an Bruder Slavoljub benannte Tochter ist niemand anderer als die Autorin. Damit beginnt eigentlich eine neue Geschichte, und dass sie diese selbst erlebt hat, hebt Ljuba Arnautovic nie hervor: Sie verzichtet darauf, dem kleinen Mädchen mehr Details an den Körper und an die Seele zu schreiben als den anderen Figuren, sie literarisiert die eigenen Erinnerungen nicht. Sie schmückt nichts aus, sondern sie schildert - aus den unterschiedlichsten Perspektiven und manchmal geradezu irritierend nüchtern. Denn nun beginnt ein weiteres Kapitel einer zutiefst traumatisierenden Familiengeschichte, in der die große Politik nur noch auf indirekte Weise auf das Private wirkt.

1953 erfährt Eva in Wien, dass Karl lebt und sie in wenigen Monaten Oma wird. Karl darf nach langem diplomatischen Tauziehen mit Frau und Kind nach Wien ausreisen, doch die Russin Nina wird hier nie glücklich, bleibt Außenseiterin und sehnt sich bald nach ihrer alten Heimat zurück. Ljuba Arnautovic beschönigt nichts und lässt Oma Eva und Papa Karl in den folgenden familiären Verstrickungen nicht gut aussehen. Der parallele Briefwechsel, den Karl mit seiner Frau Nina und der ehemaligen Freundin seines Bruders, die seine Geliebte und später seine zweite Frau wird (auch diese Ehe wird nicht lange halten), und der ein übles Doppelspiel offenbart, ist dabei offenbar literarische Erfindung. Nur sachte deutet Ljuba Arnautovic an, welche Verletzungen diese familiären Turbulenzen ihr und ihrer jüngeren Schwester zufügten. Möglicherweise folgt auch noch ein dritter Band, denn ganz auserzählt wirkt diese Geschichte nicht.

"Junischnee" jedenfalls endet mit einer Prise schwarzen Humors, für die man nach all' den Schrecknissen sehr dankbar ist. Die beiden Schwestern dürfen als Teenager mit ihrer Mutter noch einmal die Kursker Großmutter besuchen, Baba Anastasia. Die Babuschka ist glücklich - und zeigt am nächsten Tag stolz ihr Totengewand. Alles liegt nicht nur gebügelt bereit für die letzte Reise, sondern muss auch in regelmäßigen Abständen umgearbeitet werden, schließlich will sich die alte Dame modisch gekleidet begraben lassen. "Als Anastasia viele Jahre später stirbt, ist das Kleid gerade wieder beim Ändern - der Hemdkragen war aus der Mode gekommen." Der Schneiderin muss daraufhin der Expresstarif gezahlt werden, damit das Kleid rechtzeitig zum Begräbnis fertig wird.

