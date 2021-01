Zertifizierer aus Norwegen stoppt Dienstleistung für Nord Stream 2

DNV GL fürchtet US-Sanktionen

Der Zertifizierer DNV GL (Den Norske Veritas Germanischer Lloyd) stoppt seine Dienstleistung für das umstrittene Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Die Firma mit Sitz in Norwegen teilte am Montag mit, Grund seien die angedrohten US-Sanktionen gegen am Bau der Pipeline beteiligte Unternehmen. DNV GL werde "alle Zertifizierungsaktivitäten" aufgrund dieser Sanktionen einstellen - "solange sie gelten".

Das Unternehmen hat bisher die Verlegung der Pipeline am Grund der Ostsee kontrolliert; die Zertifizierung ist Voraussetzung für die Zulassung. DNV GL hatte seine Dienstleistung für die am Bau der Pipeline beteiligten Schiffe bereits im November auf Eis gelegt.

Die Arbeiten an der Pipeline waren im Dezember in deutschen Gewässern wieder aufgenommen worden; Mitte Jänner sollen sie in dänischen Gewässern beginnen. Zuvor waren Bauarbeiten für das Zehn-Milliarden-Euro-Projekt wegen der US-Sanktionsandrohungen für beinahe ein Jahr gestoppt worden.

Nord Stream 2 soll Gas von Russland nach Deutschland transportieren und ist besonders auch in Osteuropa umstritten. Befürchtet wird vor allem eine Schwächung alternativer Pipelines und traditioneller Transitländer, etwa der Ukraine. Die US-Regierung lehnt den Bau von Nord Stream 2 entschieden ab. Washington beschloss vor einem Jahr Sanktionen gegen die Betreiber von Schiffen zum Verlegen der Röhren.