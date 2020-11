Zeugenaufruf nach Banküberfall in Wien-Favoriten

Zwei Unbekannte drangen über Dachfenster in Geldinstitut ein

Nach einem Banküberfall am Mittwochabend in Wien-Favoriten hat die Polizei am Donnerstag einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Alle Personen, die im Bereich Favoritenstraße bzw. Columbusgasse verdächtige Personen gesehen haben, wurden gebeten sich beim Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden, hieß es in einer Aussendung.

Der Bankraub führte am Mittwochabend zu einem massiven Polizeieinsatz. Zwei unbekannte männliche Täter gelangten über ein Dachfenster in das Geldinstitut, drängten zwei weibliche Angestellte in den Bereich der Toiletten und raubten Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe aus dem Tresor und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Wiener Polizei war mit Bezirkskräften, der WEGA, der Einsatzeinheit, der Polizeidiensthundeeinheit, der in der Nähe stationierten Abteilung Fremdenpolizei und dem Polizeihubschrauber im Einsatz. Die beiden Angestellten wurden durch den Vorfall nicht verletzt.

Ein Täter ist von schlanker Statur und trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, eine graue Kapuzenjacke, einen blau-violetten Mund-Nasen-Schutz sowie grau-schwarze Arbeitshandschuhe. Der zweite Verdächtige ist ebenfalls schlank, hat blaue Augen und dunkle Augenbrauen. Er trug blaue Jeans, eine schwarze Jacke, grau-schwarze Arbeitshandschuhe und hatte eine schwarze Maske, Er sprach akzentfreies Deutsch.