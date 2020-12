In der Prager Straße in Wien-Floridsdorf ist in der Nacht auf Freitag ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, waren Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf von Passanten alarmiert worden. Laut ersten Erhebungen eines sprengstoffkundigen Beamten dürfte der Automat mit Pyrotechnik beschädigt worden sein. Es wurden Bargeld in unbestimmter Höhe und Zigarettenpackungen entwendet. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur.