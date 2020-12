Zigarettenreste in Kübel lösten Brand in Salzburger Wohnhaus aus

Hund eines 60-jährigen Mieters und eine Person mit Drehleiter geborgen - Drei Personen ins Spital gebracht

Zigarettenreste in einem Kunststoffkübel auf einem Balkon dürften gestern, Montag, einen Brand in einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Liefering ausgelöst haben. Laut Polizei hatte sich das Feuer über die Fensterholzrahmen in das Innere der Wohnung eines 60-jährigen Mieters ausgebreitet. Im gesamten Gebäude kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr hat den Hund des Mannes und eine weitere Person mit einer Drehleiter geborgen.

Polizeilichen Angaben zufolge sind insgesamt fünf Personen vom Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend drei Personen zur medizinischen Abklärung in das Uniklinikum Salzburg gebracht worden. Der 60-Jährige hatte gegenüber den Beamten erklärt, dass er die Zigarettenreste seines Aschenbechers am frühen Morgen in den Kunststoffkübel am Balkon ausgeleert hatte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei das Feuer wegen der Zigarettenreste in dem Kübel ausgebrochen, stellten Brandermittler und ein Brandsachverständiger fest. Der Schaden wurde mit einem fünfstelligen Eurobetrag beziffert.