Zitate des Jahres - "Bleiben Sie zu Hause!"

"Koste es, was es wolle" - "Airbus wird mich noch kennenlernen" - "Widerwärtiges Luder" - "Geh'n mir am Oasch, alle"

"Es ist das Beste aus beiden Welten." - ÖVP und Grüne koalieren, Sebastian Kurz (ÖVP) freut sich.

"Selbst bei einer Biobutter würde ich mich nicht unterbuttern lassen." - Grünen-Chef Werner Kogler sieht sich als Vizekanzler oben schwimmen.

"Abschieben - jetzt emissionsfrei." - Die deutsche "TAZ" höhnt über den türkis-grünen Koalitionspakt.

"Wer Dosko will, wählt Doskozil." - Im Burgenland ist Landtagswahl, der Plakatslogan verfängt, die SPÖ holt die Absolute.

"Da geht's um die Wurscht und die gesamte Sozialdemokratie." - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist die Wiener Gemeinderatswahl wichtiger.

"Wir wären der Tritt in den Hintern der SPÖ." - NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr bietet sich vor der Wien-Wahl trittsicher den Sozialdemokraten als Koalitionspartner an.

"Ich war noch nie auf einer Demonstration. Ich habe immer den konstruktiven Zugang gewählt." - Und immer schuldenfrei: Gernot Blümel (ÖVP) wirbt als Musterschwiegersohn ebenfalls erfolgreich um Stimmen.

"Drum pfeife ich auf die Regierungsburka." - Wiens-FP-Chef Dominik Nepp lässt sich nicht vom "Corona-Wahnsinn" knechten, aber vom Wähler abstrafen.

"Das ist meine Bestimmung." - Dessen Ex-Chef Heinz-Christian Strache glaubt sich von höheren Mächten zum Comeback auserkoren - vergebens.

"Mit dem Abstand eines Jahres ist Strache fast noch blöder geworden, als er damals war." - FPÖ-Klubchef Herbert Kickl hat mit seinem Ex-Zögling abgeschlossen.

"Wer sich an Ibiza erinnern kann, war nicht dabei." - Johann Gudenus, berauscht vom Jahrestag seines Absturzes.

"Nie wieder werden wir an uns selbst scheitern." - FPÖ-Chef Norbert Hofer plant Titanisches.

"Airbus wird mich noch kennenlernen." - Der Konzern blieb dem Date fern, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wird die Eurofighter nicht los.

"Bin ich auch schuldig dafür, daß ich Blümel bei seinem Knackarsch lieber hab, als Ludwig bei seinen (sic) verschlagenen Schnitzelgesicht." - Ex-Life-Ball-Organisator Gery Keszler verteidigt seinen Auftritt als Überraschungsgast am Landesparteitag der Wiener ÖVP.

"Das Leben in Österreich und Europa wird sich grundlegend ändern." - Die Corona-Krise dräut heran, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stimmt die Bevölkerung ein.

"Es ist ja nicht die schwarze Pest." - die Familie hat schon ein bisschen was er- und überlebt - Karl Habsburg, Enkel des letzten Kaisers, nimmt seine Corona-Erkrankung gelassen.

"Die Krise wird das Angesicht der Erde verändern." - Wiens Erzbischof Christoph Schönborn schwant hingegen Biblisches.

"Bleiben Sie zu Hause!" - Ob Kurz, Kogler oder Anschober: Viele Stimmen, ein Aufruf.

"Schau auf dich, schau auf mich." - auch nicht gerade selten gehört.

"Unser Zugang ist: koste es, was es wolle, um Arbeitsplätze zu sichern." - Der Kanzler wirft alle Budget-Vorsätze über Bord.

"Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist." - und malt düstere Bilder.

"Wir sind sozusagen die Flex, die Trennscheibe für die Gesundheitsbehörden, um die Infektionskette rasch zu durchbrechen." - Tool Time für Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) .

"Wir gehen hier schneller als andere Länder wieder in Richtung so etwas wie neuer Normalität über." - der Bundeskanzler sperrt wieder auf und ahnt noch nichts von der zweiten Welle im Herbst.

"Ich habe nicht die Sorge, dass wir in ein autoritäres System abgleiten." - Bundespräsident Alexander Van der Bellen beruhigt.

"Ich sehe das als zynischen Sabotageakt." - Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer wirft der Opposition Oppositionsarbeit vor.

"Widerwärtiges Luder!" - Tirols Agrarlandesrat Josef Geisler (ÖVP) meint das nicht frauenfeindlich, will sich aber bessern.

"Das sind teilweise Ministerdarsteller." - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist mit der Performance der Regierung nicht sehr zufrieden.

"Corona ist nicht gefährlich. Da ist der Koran gefährlicher." - FPÖ-Chef Norbert Hofer definiert Islamophobie.

"Geh'n mir am Oasch, alle." - NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper verliert im Ibiza-U-Ausschuss ganz unmanierlich die Contenance.

"Der ist schwer angeschossen." - Der Babyelefant als Distanzmaßstab nämlich, meint Verfassungsrechtler Andreas Janko nach dem VfGH-Spruch zu den Coronaregeln.

"Der Herbst wird dann keine Katastrophe, wenn wir konsequent sind." - Anschober schwant schon im August übles.

"Das Virus kommt mit dem Auto nach Österreich." - Neues von der Balkanroute: Auch Kurz warnt vor dem Infektionsanstieg.

"Das Geschrei nach Verteilung kann nicht die Lösung sein." - Das Lager Moria brennt, Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sagt Nein zur Flüchtlingsaufnahme.

"Das ist nicht nur eine Ente, das ist eine ganze Entenfarm." - Anschober weist Gerüchte über einen bevorstehenden zweiten Lockdown zurück.

"Sie haben einen Haufen Mist hinterlassen im Innenministerium, nicht nur Pferdemist." - Als hätten sie nie koaliert: ÖVP-Klubchef August Wöginger rechnet mit FPÖ-Ex-Innenminister Herbert Kickl ab.

"Die Lage ist ernst." - Weil die Coronazahlen steigen, Kurz warnt.

"Kurz ist der Superspreader Österreichs." - Wer ist Schuld an Corona? Der Bundeskanzler selbst, meint Kickl.

"Wir haben eine dunkle, eine schreckliche Nacht hinter uns." - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach dem Terroranschlag eines 20-jährigen Islamisten in der Wiener Innenstadt.

"Schleich di, du Oaschloch!" - die Wiener bilden ihr eigenes "Je suis...".

"Treffen Sie niemanden." - Zweite Welle, zweiter Corona-Lockdown. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gibt die Devise aus.

"Diese Regierung hat versagt." - Die Opposition sieht die Einschränkungen höchst kritisch, ob NEOS-Chefin Meinl-Reisinger ....

"Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer versuchen, unsere Republik zu Grabe zu tragen" ... FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ...

"Jetzt bekommen alle Österreicher die Rechnung für das Managementversagen der Bundesregierung präsentiert." - ... oder SPÖ-Chefin Rendi-Wagner.

"Wenn Sie Weihnachten in Ruhe feiern wollen, dann lassen Sie sich nicht testen." - Ihr Kinderlein kommet die Oma anstecken? FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch kann mit der Gefahr leben.

"Alles, was sich bewegt, wird getestet. Alles, was sich nicht bewegt, wird desinfiziert." - Ein Unteroffizier des Bundesheeres bringt bei der Massentestung in der Stadthalle die Befehle auf den Punkt.

"Wer redlich wirtschaftet, benötigt keine Konten in Liechtenstein." - Richterin Marion Hohenecker verurteilt Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Buwog-Verfahren.

"Sie sehen mich traurig und schockiert." - der Verurteilte verliert seine Heiterkeit.

"Es bedeutet für mich das Ende des Lebens." - auch Walter Meischberger soll hinter schwedische Gardinen.

"Ganz allgemein ist es nun einmal so, dass wir alle von Covid genervt sind" - Van der Bellen fehlt schön langsam die Geduld.

"Das ist der Anfang vom Sieg über die Pandemie." - Der erste Impfstoff ist zugelassen, für Kurz leuchtet das "Licht am Ende des Tunnels" recht hell.

"Ich empfinde den Job als nicht sonderlich anstrengend. " - Kanzler-Sein als Kinderspiel, meinte Kurz im Februar, die Einschätzung könnte sich seither verändert haben.

"They have more explosive trees." - Österreich, wie Donald Trump es sieht: "Forest Cities" und explosive Bäume.