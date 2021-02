Zivilist an Kontrollpunkt in der Ostukraine erschossen

Ukrainisches Militär gab zunächst Warnschüsse ab - Autolenker beschleunigte statt zu stoppen

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben an einem Kontrollpunkt im Kriegsgebiet in der Region Donezk im Osten des Landes einen Zivilisten erschossen. Der Fahrer eines Pkw vom Typ Lada habe bei dem Dorf Wiktoriwka selbst nach Warnschüssen nicht gestoppt und sogar das Tempo beschleunigt, teilte die Armee am Dienstag in Kiew mit. Ein Passagier in dem Fahrzeug sei zudem verletzt worden. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Das Auto war nach Militärangaben in die Richtung der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Teile des Donezker Gebiets unterwegs gewesen. Die von Russland unterstützten Aufständischen öffnen aufgrund der Coronavirus-Epidemie nur sporadisch ihre Kontrollpunkte entlang der Kontaktlinie.

Seit etwa Mitte Jänner mehren sich Verstöße gegen einen seit Ende Juli 2020 geltenden Waffenstillstand. Am Samstag wurden zwei ukrainische Soldaten durch einen Sprengsatz getötet. Ein weiterer wurde verletzt. Allein die ukrainischen Regierungstruppen verzeichneten seit Jahresbeginn mindestens fünf Tote und etwa ein Dutzend Verletzte. Im Vorjahreszeitraum wurden mehr als doppelt so viele Opfer registriert.

Nach UNO-Schätzungen sind seit dem Ausbruch der Kämpfe im April 2014 in den an der russischen Grenze liegenden Teilen der Gebiete Luhansk und Donezk mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Die Umsetzung eines 2015 international vermittelten Friedensplans stockt.