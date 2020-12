ZKW Group erhält 150 Mio. Euro von Europäischer Investitionsbank

Mittel für Forschung und Entwicklung im Bereich innovative Autobeleuchtungssysteme bestimmt

Die ZKW Group mit Hauptsitz in Wieselburg in Niederösterreich erhält eine Finanzierung von mehr als 150 Mio. Euro durch die Europäische Investitionsbank (EIB). Die Mittel für den Fahrzeugzulieferer sind einer Aussendung vom Mittwoch zufolge für in Österreich und der Slowakei durchgeführte Forschung und Entwicklung im Bereich innovative Autobeleuchtungssysteme bestimmt. Zudem soll der slowakische Produktionsstandort aufgerüstet werden.