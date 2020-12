Zu Beethovens 250. Geburtstag: Bonner Barenboim-Konzert online

Konzert am 17. Dezember wird in Fernsehen und Radio übertragen sowie gestreamt

Die Feier zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven in seiner Geburtsstadt Bonn wird ein Online-und Fernseh-Ereignis. Das Konzert von Dirigent Daniel Barenboim mit seinem West-Eastern Divan Orchestra in der Oper Bonn werde am 17. Dezember auf 3Sat, im WDR-Fernsehen sowie im Radio übertragen und gestreamt. Das teilte die Beethoven Jubiläums GmbH am Montag in Bonn mit.

Ursprünglich war ein reguläres Konzert geplant. Aufgeführt wird Beethovens fünfte Sinfonie, außerdem spielt Barenboim das dritte Klavierkonzert.

Der 17. Dezember 2020 ist der 250. Tauftag von Beethoven: Am 17. Dezember 1770 wurde die Geburt in das Taufregister einer Pfarre eingetragen, möglicherweise war der Junge schon am Vortag geboren worden. Er ging in jungen Jahren nach Wien, wo er berühmt wurde und 1827 starb.

"Uns geht es darum, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, ein Zeichen aus Beethovens Geburtsstadt Bonn zu senden", sagte Malte Boecker, Geschäftsführer der Beethoven Jubiläumsgesellschaft. Ursprünglich sollte am Geburtstag das Festjahr enden. Doch wird es wegen der Beschränkungen und coronabedingten Absagen von Konzerten und Veranstaltungen nun bis weit in das nächste Jahr hinein verlängert.