Zu Beethovens 250. Geburtstag: Feiern ohne Publikum

Stattdessen im Radio, Fernsehen und Internet

Wegen der Coronavirus-Pandemie feiert Ludwig van Beethovens Geburtsstadt Bonn den 250. Geburtstag des Komponisten am 17. Dezember vor allem online und medial. Das Programm mit Konzerten ohne Publikum sei in Rundfunk, Fernsehen und Internet erlebbar, teilten die Veranstalter mit. An diesem Tag gibt Dirigent Daniel Barenboim mit seinem West-Eastern Divan Orchestra ein Konzert in der Oper. Die Aufführung wird auf 3Sat, im WDR-Fernsehen und im Radio übertragen sowie gestreamt.

Wegen der Corona-Einschränkungen wurde das Festprogramm zum 250. Geburtstag des meistgespielten klassischen Komponisten in das nächste Jahr verlängert. Ursprünglich sollte es am 17. Dezember enden, doch viele geplante Konzerte und Veranstaltungen mussten ausgefallen. "Durch die Verlängerung des Jubiläums um weitere 250 Tage im neuem Jahr wollen wir möglichst vielen Künstlerinnen und Künstlern die Chance geben, ihre zunächst abgesagten Konzerte und Projekte doch noch zu verwirklichen", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Beethoven Jubiläums GmbH, Günter Winands.

Bereits am Vortag des Tauftags, am 16. Dezember, gestaltet das Beethoven-Orchester einen Abend zum Werdegang des zunehmend ertaubten Komponisten. Dabei wird auch ein Stück des US-Jazztrompeters und Musikproduzenten Quincy Jones mit dem Titel "Ode to Joy" uraufgeführt.