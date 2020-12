Zu Beethovens 250. Geburtstag: Klangteppich in Badener Innenstadt

Abgesagte Veranstaltungen sollen 2021 nachgeholt werden

An Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag am 17. Dezember werden in der Badener Innenstadt die Werke des Komponisten zu hören sein. Passanten sollen so "mit Abstand" in den weihnachtlich geschmückten Straßen der Musik des Künstlers lauschen können, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung zu dem Klangteppich. Der in Baden komponierte vierte Satz der Neunten Symphonie - heute die Europahymne - wird ebenfalls zu hören sein.

Zahlreiche Veranstaltungen im Beethoven-Jubiläumsjahr konnten wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus nicht stattfinden. Die Konzerte, Führungen, Wanderungen und Lesungen zu Ehren des Komponisten, der viele Sommer in der Stadt verbracht hat, sollen 2021 nachgeholt werden.