Zu Beethovens 250er: Beschallung, Online-Konzerte, Ausstellungen

Einige Beispiele, wie sich der kommende Höhepunkt des Beethoven-Jahres begehen lässt - Baden beschallt, Bonn streamt, Wien stellt aus

Das Beethoven-Jahr kommt nun zu seinem Höhepunkt. Der große Komponist wurde wahrscheinlich am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren. Belegt ist der Tag der Taufe am 17. Dezember. Wegen der Coronavirus-Pandemie feiert Ludwig van Beethovens Geburtsstadt Bonn den 250. Geburtstag vor allem online und medial. In Wien, wo er berühmt wurde und 1827 starb, kann man diesen Feiertag für Musikfreunde in einigen Ausstellungen begehen. Ein kurzer, kursorischer Überblick.

Live:

In der "Beethovenstadt Baden", wo der Komponist viele Sommer verbracht hat, wird am 17. Dezember die weihnachtlich geschmückte Innenstadt Badens ganztägig mit Beethovens Musik beschallt. "Passantinnen und Passanten können mit sicherem Abstand den berühmten Klängen lauschen. Auch die Europahymne, die teilweise in Baden komponiert wurde, wird zu hören sein", heißt es.

Online:

Das für den 16. Dezember als Abschluss des Wiener Beethoven-Jahres im Rathaus geplante Geburtstagskonzert der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) findet nicht online statt, sondern soll am 15. März 2021 nachgeholt werden. (https://beethoven2020.wien.gv.at/site/)

Ganz anders in Bonn, dem zweiten Hotspot der Feiern. Dort gestaltet das Beethoven-Orchester im Telekom Forum Bonn am 16. Dezember eine BeethovenNacht zum Werdegang des Komponisten. Dabei wird auch ein Stück des US-Jazztrompeters und Musikproduzenten Quincy Jones mit dem Titel "Ode to Joy" uraufgeführt. (https://www.beethoven-orchester.de)

Am 17. Dezember gibt Dirigent Daniel Barenboim mit seinem West-Eastern Divan Orchestra ein Konzert in der Bonner Oper. Die Aufführung wird auf 3Sat, im WDR-Fernsehen und im Radio übertragen sowie gestreamt. Aufgeführt wird Beethovens fünfte Sinfonie, außerdem spielt Barenboim das dritte Klavierkonzert. Die Festrede hält der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Geiger Daniel Hope führt als Moderator durch den Abend. (https://www1.wdr.de)

Am 16. und 17. Dezember gibt es jeweils um 17 Uhr im Livestream weitere Etappen der Spielserie der Streichquartette Beethovens durch das französische Ensemble Quatuor Ebène. 2, 16 und 14 stehen am Mittwoch auf dem Programm, anderntags sind es die Nummern 5, 4 und 12. (https://www.arte.tv/de/videos/RC-018262/ludwig-van/)

Fernsehen:

Auf Arte spielt der deutsche Geiger Frank Peter Zimmermann am 16. Dezember bereits zu frühmorgendlicher Stunde (5 Uhr) das Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 von Ludwig van Beethoven unter der Leitung von Daniele Gatti. Servus TV lädt am 17. Dezember um 23.25 Uhr zur "Kultour mit Holender - Beethoven in Wien". Ioan Holender und der Pianist Helmut Deutsch folgen den Wiener Spuren des Genies - vom Eroica-Saal des Palais Lobkowitz über das Pasqualatihaus auf der Mölker Bastei bis nach Heiligenstadt.

Der nächste Höhepunkt im ORF-Spezialprogramm zu Beethoven kommt am 23. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2, wenn das Historiendrama "Louis van Beethoven" von Niki Stein mit Tobias Moretti in der Titelrolle Premiere feiert. Am Neujahrstag präsentiert ORF 2 um 17.05 Uhr die ORF-Wien-Dokumentation "Genie, Rebell, Revolutionär - Beethoven in Wien".

Ausstellungen:

Die ungewöhnliche Ausstellung "Beethoven bewegt", die auf freie, künstlerische Zugänge zum Werk des Musiktitanen setzt, ist im Kunsthistorischen Museum noch bis 24. Jänner 2021 zu sehen. (Täglich 10-18 Uhr, https://beethovenbewegt.at)

"Inspiration Beethoven" heißt die kürzlich eröffnete Schau im Leopold Museum, deren Kern die Rekonstruktion jenes Jugendstil-Musikzimmers bildet, das Josef Maria Auchentaller um 1898 entwarf. Seine fünf Gemälde spiegeln die fünf Sätze der 6. Symphonie Beethovens wider. Dazu gibt es einen Exkurs über den Geniekult rund um Beethoven, wobei die legendäre Beethoven-Ausstellung in der Secession im Fokus steht. Zu sehen bis 5. April 2021 im Leopold Museum. (Mittwoch bis Sonntag, 10-18 Uhr. www.leopoldmuseum.org)

Die Schau "Beethoven. Menschenwelt und Götterfunken" im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek wurde bis 10. Jänner 2021 verlängert. Führungen wurden aufgrund der Anti-Covid-19-Bestimmungen ausgesetzt, doch am Donnerstag um 18 Uhr gibt es eine Beethoven Online-Führung. Im Portal "Beethoven Digital" sind zudem alle Objekte mit direktem Bezug zu Beethoven, die in den Archiven der Österreichischen Nationalbibliothek verwahrt werden, eingescannt zugänglich. (Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, https://www.onb.ac.at)

Auch das Beethoven Museum in der Probusgasse 6, wo er 1802 das "Heiligenstädter Testament" verfasste, ist wieder offen. Dienstag bis Sonntag, 10-13 und 14-18 Uhr. (https://www.wienmuseum.at/de/standorte/beethoven-museum)

Das Beethovenhaus Baden und die bis 2. Mai 2021 verlängerte Ausstellung "Mythos Ludwig van" im Kaiserhaus am Hauptplatz, wo auch das historische Hammerklavier zu sehen ist, auf dem Beethoven während seiner Baden-Aufenthalte wiederholt gespielt hat, sind jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (http://kaiserhaus-baden.at/ludwig-van/; https://www.beethovenhaus-baden.at/)

Keine Öffnungszeiten hat dagegen die Onlineausstellung der Österreichischen Mediathek: Unter dem Titel "Beethoven.vor.Ort" lädt man zu einer virtuellen Entdeckungsreise zu den Wohn-, Arbeits- und Aufführungsorten des Komponisten. Für die Schau wurden Schellackeinspielungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts digital (neu) aufbereitet und im Audiovisuellen Atlas Wiens verortet. (www.mediathek.at/beethoven/)