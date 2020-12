Zu wenig Geld: Erst Bruchteil von ukrainisch-russischer Grenze fertig

Beschwerden über zu geringe Finanzierung

Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit hat die Ukraine erst einen geringen Teil der als "Europäischer Wall" bezeichneten Grenzbefestigungen entlang der russischen Grenze fertiggestellt. "Es müssen mindestens 1.500 Kilometer Grenze zur Russischen Föderation noch ingenieurtechnisch ausgebaut werden", sagte Grenzschutzchef Sergej Deineko in einem am Dienstag von der Nachrichtenagentur Interfax veröffentlichten Interview.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken haben insgesamt eine gemeinsame Landgrenze von fast 2.000 Kilometern.

Deineko klagte über zu geringe Finanzierung. Das Bauvorhaben aus Gräben, Zäunen und Wachtürmen wurde im September 2014 vom damaligen Regierungschef Arseni Jazenjuk präsentiert. Es sollte nach der russischen Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim und der darauf folgenden Unterstützung ostukrainischer Separatisten durch Moskau für mehr Sicherheit sorgen. Das Projekt gilt im finanziell angeschlagenen Land als Sinnbild für Korruption.

Etwas mehr als 400 Kilometer der Grenze in den Gebieten Luhansk und Donezk werden von prorussischen Separatisten kontrolliert. Wann die abtrünnigen Gebiete im Osten des Landes ihren geplanten Sonderstatus bekommen werden, ist unterdessen weiter unklar. Das Parlament in Kiew stimmte am Dienstag für die Verlängerung des Donbass-Gesetzes um ein Jahr - allerdings ohne die international vereinbarte "Steinmeier-Formel" in den Gesetzestext aufzunehmen. Die nach Bundespräsident und Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier benannte Formel besagt, dass der Sonderstatus des Donbass bereits ab dem Tag von Kommunalwahlen in der Region gelten soll.

Kiew hatte sich beim Ukraine-Gipfel in Paris Anfang Dezember 2019 zur Aufnahme der "Steinmeier-Formel" in das erstmals 2014 verabschiedete Gesetz verpflichtet. Bisher sieht das Gesetz zwar unter anderem eine Amnestie, sprachliche Autonomie und eine Selbstverwaltung mit eigener Polizei und eigener Justiz vor - allerdings erst, wenn die dortigen Kommunalwahlen international anerkannt sind. Bisher haben Kiew und die Separatisten in Donezk und Luhansk noch kein Datum für Wahlen in der Region vereinbart.